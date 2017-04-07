Абылайхан Хусаинов: Хотелось побоксировать подольше, но это бокс

Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz по горячим следам пообщался с Абылайханом Хусаиновым, справившимся с 30-летним мексиканцем Кристианом Аррасолой уже во втором раунде, попросив нашего земляка ответить на несколько вопросов для казахстанских любителей бокса.



— Абылайхан, как проходил Ваш бой? Соперник никаких сюрпризов не преподнес?

— Бой прошел хорошо. В первом раунде один раз в нокдаун соперника отправил, а во втором хорошо попал по печени, после чего он не поднялся.



— Так и планировали завершить все нокаутом?

— Нет, не планировал — это бокс, всякое может случиться в ринге.



— Все в этом поединке сделали, как и хотели, или, может, что-то все-таки не получилось?

— Хотелось побоксировать подольше, но это бокс.



— Чувствовали, как за Вас болели в Казахстане?

— Да, мы знали, что весь Казахстан болел за нас, чувствовали эту поддержку, и мы не могли разочаровать земляков.



— Когда ждать теперь Вашего следующего боя? Где он может пройти?

— Насчет следующего боя еще неизвестно. После отдыха обсудим это с командой.



— Когда планируете выйти на титульные поединки?

— Скоро, наверное, уже будем выходить на титульные бои. Это тоже надо обсудить с моей командой — с менеджером и промоутером.



— Есть ли вероятность, что летом Вы можете выступить на вечере профессионального бокса в рамках EXPO в Астане? Вообще, имеется в Ваших планах проведение в обозримом будущем боя в Казахстане?

— Да, конечно, — очень хотелось бы выступить на своей Родине. Насчет боя на EXPO нам пока никаких предложений не было. Если поступят — с радостью выступим в Казахстане



— Бой Вашего друга Батыра Джукембаева смотрели? Как можете его прокомментировать?

— Бой смотрел — я был у него в углу. Поединок был нелегким — очень опытный соперник, но, Слава Аллаху, Батыр победил.



— Так и собираетесь в ближайшем будущем проводить бои вместе — в рамках одних и тех же вечеров бокса?

— Это очень хорошо, когда боксируешь в одном шоу — он меня, а я его поддерживаем, настраиваем друг друга. Надеемся и дальше выступать вместе в одном шоу.



— У каких тренеров Вы занимаетесь с Батыром в Канаде?

— Мы тренируемся в Канаде у знаменитого тренера Стефана Ларуша — он подготовил таких чемпионов Мира, как Эрик Лукас и Лучиан Буте.



— Давно не были на Родине?

— На Родине уже восемь месяцев не были.