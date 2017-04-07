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https://sport.mail.ru/news/boxing/29347561/
7 апреля 2017, 12:01 | Бокс | Sports.kz

Абылайхан Хусаинов: Хотелось побоксировать подольше, но это бокс

Ранним утром по времени Астаны в рамках вечера профессионального бокса в канадском Монреале выступили казахстанские боксеры. И Батыр Джукембаев, и Абылайхан Хусаинов завершили свои поединки досрочно, отправив соперников в нокауты. Оба наших спортсмена до сих пор не знают поражений на профи ринге.

Ранним утром по времени <span class=error>Астаны</span> в рамках вечера профессионального бокса в канадском Монреале выступили казахстанские боксеры. И <span class=error>Батыр</span> Джукембаев и Абылайхан <span class=error>Хусаинов</span> завершили свои поединки досрочно отправив соперников в нокауты. Оба наших спортсмена до сих пор не знают поражений на профи ринге. Увеличить
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Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz по горячим следам пообщался с Абылайханом Хусаиновым, справившимся с 30-летним мексиканцем Кристианом Аррасолой уже во втором раунде, попросив нашего земляка ответить на несколько вопросов для казахстанских любителей бокса.

 — Абылайхан, как проходил Ваш бой? Соперник никаких сюрпризов не преподнес?
— Бой прошел хорошо. В первом раунде один раз в нокдаун соперника отправил, а во втором хорошо попал по печени, после чего он не поднялся.

 — Так и планировали завершить все нокаутом?
— Нет, не планировал — это бокс, всякое может случиться в ринге.

 — Все в этом поединке сделали, как и хотели, или, может, что-то все-таки не получилось?
— Хотелось побоксировать подольше, но это бокс.

 — Чувствовали, как за Вас болели в Казахстане?
— Да, мы знали, что весь Казахстан болел за нас, чувствовали эту поддержку, и мы не могли разочаровать земляков.

 — Когда ждать теперь Вашего следующего боя? Где он может пройти?
— Насчет следующего боя еще неизвестно. После отдыха обсудим это с командой.

 — Когда планируете выйти на титульные поединки?
— Скоро, наверное, уже будем выходить на титульные бои. Это тоже надо обсудить с моей командой — с менеджером и промоутером.

 — Есть ли вероятность, что летом Вы можете выступить на вечере профессионального бокса в рамках EXPO в Астане? Вообще, имеется в Ваших планах проведение в обозримом будущем боя в Казахстане?
— Да, конечно, — очень хотелось бы выступить на своей Родине. Насчет боя на EXPO нам пока никаких предложений не было. Если поступят — с радостью выступим в Казахстане

 — Бой Вашего друга Батыра Джукембаева смотрели? Как можете его прокомментировать?
— Бой смотрел — я был у него в углу. Поединок был нелегким — очень опытный соперник, но, Слава Аллаху, Батыр победил.

 — Так и собираетесь в ближайшем будущем проводить бои вместе — в рамках одних и тех же вечеров бокса?
— Это очень хорошо, когда боксируешь в одном шоу — он меня, а я его поддерживаем, настраиваем друг друга. Надеемся и дальше выступать вместе в одном шоу.

 — У каких тренеров Вы занимаетесь с Батыром в Канаде?
— Мы тренируемся в Канаде у знаменитого тренера Стефана Ларуша — он подготовил таких чемпионов Мира, как Эрик Лукас и Лучиан Буте.

 — Давно не были на Родине?
— На Родине уже восемь месяцев не были.

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