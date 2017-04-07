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7 апреля 2017, 12:00 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанский тяжеловес нокаутировал соперника на турнире в Болгарии

Казахстанский супертяжеловес Нурдаулет Уланулы нокаутировал соперника на международном турнире в Болгарии — мемориале Эмиля Жечева, передает корреспондент Vesti.kz.

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Уже в первом раунде член казахстанской молодежной сборной отправил болгарского боксера Пенчо Цветкова в нокаут. Таким образом, Уланулы, как и другие шесть отечественных спортсменов, пробился в полуфинал состязания.

Сегодня, 7 апреля, в боях за выход в финал, кроме Уланулы, выступят Айбек Досанов (до 52 килограммов), Ныгметула Молдашев (до 56 килограммов), Саматали Тольтаев (до 60 килограммов), Санатали Тольтаев (до 64 килограммов), Ермахан Жакпеков (до 69 килограммов) и Нурбек Оралбай (до 75 килограммов).

Единственным, кто покинул турнир досрочно, является Айбек Оралбай (до 81 килограмма).

Напомним, международный молодежный турнир проходит в болгарской Софии. Параллельно в Таиланде проходит «Кубок Короля-2017». В финал состязания вышел казахстанец Садриддин Ахмедов (до 69 килограммов).

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