Казахстанский боксер рассказал, как нокаутировал соперника за два раунда

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— Абылайхан, с победой! Второй чистый нокаут в карьере. Мексиканец был «читаемый»?

— Спасибо. В первом раунде посмотрел и прочувствовал соперника. Во втором нанес хороший удар по печени. Хорошо попал….

— Признайтесь, когда начинали карьеру в Китае, не думали, что в будущем все будет так хорошо в Канаде?

— Конечно, нет. Но на все воля Всевышнего. Рад, что все так получилось.

— Стиль в черно-золотом, это что-то новенькое.

— Да, это новый костюм. Мне нравится черное с золотом.

— Стильно. Следующий бой, наверное, теперь в июне-июле?

— Пока не знаем. Сейчас немножко отдохнем. Потом решим с менеджером и промоутером по поводу следующего боя.

— Первый свой профессиональный титул выиграл Батыр Джукембаев. А когда придет время Абылайхана Хусаинова?

— И я буду драться за пояс в скором времени.

— Батыр провел на ринге семь раундов. Какие чувства были во время боя?

— Я был в его углу, очень переживал, подсказывал. Бой был нелегким, но Батыр одержал красивую победу.

Напомним, 25-летний легковес Абылайхан Хусаинов в Канаде выиграл свой профессиональный поединок, нокаутировав во втором раунде мексиканца Кристиана Арразолу. В другом бою вечера боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев выиграл свой первый профессиональный титул, победив досрочно опытного мексиканца Косме Риверу.