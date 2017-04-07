Мадиев во втором раунде нокаутировал американца
В рамках вечера бокса в Коста Месе (Калифорния, США) казахстанский боксер Руслан Мадиев (8−0, 3 КО) встретился с американцем Эвинци Диксоном (7−17−2, 2 КО) в поединке полусреднего веса, сообщает Sports.kz.
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Поединок, рассчитанный на шесть раундов, завершился во втором отрезке, когда Мадиев прижал соперника к канатам серией мощных ударов. Угол американца попросил рефери остановить бой.
Эта победа стала для Руслана девятой на профессиональном ринге и четвертой досрочной.
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