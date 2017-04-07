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https://sport.mail.ru/news/boxing/29344844/
7 апреля 2017, 9:46 | Бокс | Sports.kz

Мадиев во втором раунде нокаутировал американца

В рамках вечера бокса в Коста Месе (Калифорния, США) казахстанский боксер Руслан Мадиев (8−0, 3 КО) встретился с американцем Эвинци Диксоном (7−17−2, 2 КО) в поединке полусреднего веса, сообщает Sports.kz.

В рамках вечера бокса в Коста <span class=error>Месе</span> (Калифорния США) казахстанский боксер Руслан <span class=error>Мадиев</span> (8−0 3 КО) встретился с американцем <span class=error>Эвинци</span> Диксоном (7−17−2 2 КО) в поединке полусреднего веса сообщает Sports.kz. Увеличить
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Поединок, рассчитанный на шесть раундов, завершился во втором отрезке, когда Мадиев прижал соперника к канатам серией мощных ударов. Угол американца попросил рефери остановить бой.

Эта победа стала для Руслана девятой на профессиональном ринге и четвертой досрочной.

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