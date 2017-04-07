Джейкобс впечатлил HBO своим боем с Головкиным

«Руководство Джейкобса — Эл Хэймон и Кит Коннолли. Хэймон верен бренду Premier Boxing Champions и ведет бизнес с телеканалом Showtime, так что ситуация пока неясна. Но Джейкобс произвел действительно сильное впечатление на руководство HBO — причем не только непосредственно боем с Головкиным, но и тем, как ведет себя вне ринга. Наш источник подчеркивает, что речь пока лишь о заинтересованности — никаких официальных обсуждений», — пишет сайт.



— В тот вечер Джейкобс получил много фанатов, и я рад, что люди из HBO остались доволен тем, что увидели. Но мы работаем с Элом Хэймоном, поэтому все должны согласовывать при его непосредственно участии. Посмотрим, перерастет ли интерес HBO во что-то большее, чем лесть. Но, как минимум, такую оценку выступления Джейкобса приятно слышать, — прокомментировал менеджер Джейкобса Кит Коннолли интерес со стороны HBO.



Напомним, Головкин и Джейкобс встречались 19 марта в Нью-Йорке. Казахстанец победил единогласным решением судей, и этот бой стал для него первым 12-раундовым поединком в карьере.