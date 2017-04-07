Джейкобс впечатлил HBO своим боем с Головкиным
Американский телеканал HBO заинтересован в продолжении сотрудничества с Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО) после его достойного выступления против Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Ring TV.
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«Руководство Джейкобса — Эл Хэймон и Кит Коннолли. Хэймон верен бренду Premier Boxing Champions и ведет бизнес с телеканалом Showtime, так что ситуация пока неясна. Но Джейкобс произвел действительно сильное впечатление на руководство HBO — причем не только непосредственно боем с Головкиным, но и тем, как ведет себя вне ринга. Наш источник подчеркивает, что речь пока лишь о заинтересованности — никаких официальных обсуждений», — пишет сайт.
— В тот вечер Джейкобс получил много фанатов, и я рад, что люди из HBO остались доволен тем, что увидели. Но мы работаем с Элом Хэймоном, поэтому все должны согласовывать при его непосредственно участии. Посмотрим, перерастет ли интерес HBO во
Напомним, Головкин и Джейкобс встречались 19 марта в
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