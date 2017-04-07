Промоутер Сондерса заявил о травме Головкина
Промоутер чемпиона WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса Фрэнк Уоррен заявил, что переговоры по поводу боя с Геннадием Головкиным затягиваются
из-за травмы казахстанца, сообщает boxingnews24.com.
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Видимо, что-то случилось...
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«Нам сказали, что Головкин травмирован. Посмотрим к чему все это приведет. Мы сделали все возможное, чтобы этот бой состоялся. Билли заслуживает его. Что нужно знать о Билли, так это то, что у него в кармане лежит ручка. И он подпишет договор на бой с кем угодно. В настоящий же момент все в подвешенном состоянии», — сказал Уоррен.
Напомним, сейчас Головкину принадлежат титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе. До звания абсолютного чемпиона мира ему не хватает только пояса WBO, которым как раз владеет Сондерс. Бой боксеров может состояться в июне, одним из вариантов места проведения называется Астана.
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