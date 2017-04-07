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7 апреля 2017, 9:33 | Бокс | Sports.kz

Головкин сохранил первую строчку рейтинга P4P по версии Los Angeles Times

Сайт издания Los Angeles Times представил очередной выпуск собственного рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовых категорий (pound-for-pound), сообщает Sports.kz.

Сайт издания Los Angeles Times представил очередной выпуск собственного рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовых категорий (pound-for-pound) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Первое место десятки по-прежнему принадлежит казахстанскому чемпиону мира в среднем весе по ряду версий Геннадию Головкину.

«Был ли он перетренирован, начал показывать признаки старения, либо же просто наконец встретился с сильным соперником, но Головкин сохраняет место на вершине рейтинга после победы над Дэнни Джейкобсом, чье восстановление от раннего нокдауна чуть не помешало погоне казахстанца за сентябрьским поединком с Саулем Альваресом.

Следующий бой: Будет объявлен позже. Он может вернуться на ринг в июне в то время, как ожидает встречи с Альваресом, а может заключить сделку на долгожданный поединок после боя Канело с Хулио Сезаром Чавесом-младшим 6 мая, — написано на LATimes.com.

Остальные позиции рейтинга выглядят так:
2. Андре Уорд
3. Василий Ломаченко
4. Теренс Кроуфорд
5. Роман Гонсалес
6. Майки Гарсия
7. Сергей Ковалев
8. Сауль Альварес
9. Кит Турман
10. Лео Санта Круз.

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