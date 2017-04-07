Головкин сохранил первую строчку рейтинга P4P по версии Los Angeles Times

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Первое место десятки по-прежнему принадлежит казахстанскому чемпиону мира в среднем весе по ряду версий Геннадию Головкину.

«Был ли он перетренирован, начал показывать признаки старения, либо же просто наконец встретился с сильным соперником, но Головкин сохраняет место на вершине рейтинга после победы над Дэнни Джейкобсом, чье восстановление от раннего нокдауна чуть не помешало погоне казахстанца за сентябрьским поединком с Саулем Альваресом.

Следующий бой: Будет объявлен позже. Он может вернуться на ринг в июне в то время, как ожидает встречи с Альваресом, а может заключить сделку на долгожданный поединок после боя Канело с Хулио Сезаром Чавесом-младшим 6 мая, — написано на LATimes.com.

Остальные позиции рейтинга выглядят так:

2. Андре Уорд

3. Василий Ломаченко

4. Теренс Кроуфорд

5. Роман Гонсалес

6. Майки Гарсия

7. Сергей Ковалев

8. Сауль Альварес

9. Кит Турман

10. Лео Санта Круз.