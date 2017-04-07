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«Пересмотрел бой Головкин — Джейкобс. Джеб Головкина успешно проходил чаще; удары же Джейкобса были недостаточно чистыми. GGG бил намного точнее. Когда смотришь поединок во второй раз, все это видно сразу же», — написал О’Ши в твиттере.



Ранее многие болельщики в твиттере признались, что повтор боя Головкин — Джейкобс на телеканале HBO лишь убедил их в том, что казахстанец действительно контролировал ход поединка и победил абсолютно по делу. Напомним, Головкин одержал победу единогласным решением судей.