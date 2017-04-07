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https://sport.mail.ru/news/boxing/29344436/
7 апреля 2017, 9:26 | Бокс | Sports.kz

Крис О’Ши: После повторного просмотра боя Головкин — Джейкобс видно, что GGG бил чаще и точнее

Американский журналист Крис О’Ши пересмотрел бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО) и считает, что он не был таким уж близким, как многие считают, сообщает Sports.kz.

Американский журналист <span class=error>Крис</span> О'Ши пересмотрел бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) с <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом (32−2 29 КО) и считает что он не был таким уж близким как многие считают сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Пересмотрел бой Головкин — Джейкобс. Джеб Головкина успешно проходил чаще; удары же Джейкобса были недостаточно чистыми. GGG бил намного точнее. Когда смотришь поединок во второй раз, все это видно сразу же», — написал О’Ши в твиттере.

Ранее многие болельщики в твиттере признались, что повтор боя Головкин — Джейкобс на телеканале HBO лишь убедил их в том, что казахстанец действительно контролировал ход поединка и победил абсолютно по делу. Напомним, Головкин одержал победу единогласным решением судей.

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Джейкобс впечатлил HBO своим боем с Головкиным

Джейкобс впечатлил HBO своим боем с Головкиным

Американский телеканал HBO заинтересован в продолжении сотрудничества с Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО) после его достойного выступления против Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Ring TV.
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