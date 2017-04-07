Крис О’Ши: После повторного просмотра боя Головкин — Джейкобс видно, что GGG бил чаще и точнее
Американский журналист Крис О’Ши пересмотрел бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО) и считает, что он не был таким уж близким, как многие считают, сообщает Sports.kz.
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«Пересмотрел бой Головкин — Джейкобс. Джеб Головкина успешно проходил чаще; удары же Джейкобса были недостаточно чистыми. GGG бил намного точнее. Когда смотришь поединок во второй раз, все это видно сразу же», — написал О’Ши в твиттере.
Ранее многие болельщики в твиттере признались, что повтор боя Головкин — Джейкобс на телеканале HBO лишь убедил их в том, что казахстанец действительно контролировал ход поединка и победил абсолютно по делу. Напомним, Головкин одержал победу единогласным решением судей.
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