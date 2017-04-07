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https://sport.mail.ru/news/boxing/29344305/
7 апреля 2017, 9:22 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев нокаутировал мексиканца и завоевал первый титул в профи

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев завоевал пояс IBO International, передает корреспондент Vesti.kz.

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В главном бою вечера бокса в канадском Монреале он победил опытного мексиканца Косми Ревера. Поединок был рассчитан на десять раундов, но закончился в седьмом.

Со стартового гонга Джукембаев завладел тотальным преимуществом. Первый нокдаун случился в третьем раунде, но Ривера смог подняться. Особенно зрелищным получился и пятый отрезок боя, когда Джукембаеву удалась впечатляющая серия ударов.

Шестой раунд едва не стал роковым для Риверы — он во второй раз коснулся канваса ринга. Третий нокдаун случился уже в седьмом отрезке боя. Сразу после него Джукембаев бросился в очередную атаку, которая и привела к успеху: Ривера перестал отвечать на удары, и судья остановил бой.

Для 26-летнего Джукембаева эта победа стала девятой в карьере и восьмой досрочной. Все поединки он провел в Канаде, где дебютировал в сентябре 2015 года.

40-летний Ривера, выступающий в профи с 1993 года, потерпел 24-е поражение в карьере. На счету мексиканца также 41 победа (28 нокаутом) и три ничьи.

Отметим, что вечер бокса в Монреале открывал бой казахстанца Абылайхана Хусаинова. Легковес за два раунда нокаутировал мексиканца Кристиана Арразола и одержал шестую победу в карьеру (пять нокаутом).

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