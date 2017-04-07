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7 апреля 2017, 9:14 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанец Абылайхан Хусаинов отправил мексиканца в нокаут за два раунда

Казахстанский боксер легкого веса Абылайхан Хусаинов одержал шестую победу в профессионалах, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец Абылайхан Хусаинов отправил мексиканца в нокаут за два раунда. Увеличить
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Его поединок против мексиканца Кристиана Арразола открывал вечер бокса в канадском Монреале, который проходит в эти минуты.

Бой был рассчитан на шесть раундов, но закончился уже во втором. С самого старта Хусаинов захватил преимущество. Уже в первом раунде он дважды отправил соперника в нокдаун, а во втором повторил этот результат. Четвертый нокдаун оказался роковым — Арразола не смог подняться.

Для 25-летнего Хусаинова эта победа стала шестой в профессионалах и пятой досрочной — он по-прежнему не имеет поражений. В свою очередь 30-летний Арразола проиграл 13-й бой в карьере — также на его счете 23 победы (16 нокаутом) и две ничьи.

В главном бою вечера бокса в Монреале выступит Батыр Джукембаев (8−0, 7 КО). Соперником 26-летнего казахстанец станет 40-летний мексиканец Косме Ривера (Мексика, 41−23−3, 28 КО). На кону в поединке будет стоять пояс IBO International.

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