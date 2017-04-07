Казахстанец Абылайхан Хусаинов отправил мексиканца в нокаут за два раунда
Казахстанский боксер легкого веса Абылайхан Хусаинов одержал шестую победу в профессионалах, передает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Его поединок против мексиканца Кристиана Арразола открывал вечер бокса в канадском Монреале, который проходит в эти минуты.
Бой был рассчитан на шесть раундов, но закончился уже во втором. С самого старта Хусаинов захватил преимущество. Уже в первом раунде он дважды отправил соперника в нокдаун, а во втором повторил этот результат. Четвертый нокдаун оказался роковым — Арразола не смог подняться.
Для 25-летнего Хусаинова эта победа стала шестой в профессионалах и пятой досрочной — он
В главном бою вечера бокса в Монреале выступит Батыр Джукембаев (8−0, 7 КО). Соперником 26-летнего казахстанец станет 40-летний мексиканец Косме Ривера (Мексика, 41−23−3, 28 КО). На кону в поединке будет стоять пояс IBO International.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter