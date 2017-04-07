Сауль Альварес: Джейкобс победил Головкина с преимуществом в 2−3 очка
Мексиканец Сауль Альварес не считает справедливым вердикт арбитров в поединке Геннадий Головкин — Дэниел Джейкобс.
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© AFP 2017
— Я заранее знал, что судьи проявят благосклонность к Геннадию. На мой взгляд, Джейкобс выиграл с перевесом в 2−3 очка, но таков официальный вердикт арбитров, и мы должны его уважать, — заявил Альварес.
Напомним, Геннадий Головкин победил Дэниела Джейкобса по очкам в упорном бою 19 марта. Боец из Казахстана защитил чемпионские титулы WBC, WBA и IBF в среднем весе.
Ожидается, что осенью текущего года может состояться долгожданный поединок Головкин — Альварес.
Сауль 6 мая сразится в
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