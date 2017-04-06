Ирина Деха стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике в рывке

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Украинка поочередного подняла штангу весом в 114, 117 и 120 кг. Она, в частности, опередила в турнирной таблице Лиду Валентин из Испании (115) и Марию Вострикову из России (113).

К сожалению, в толчке украинка полуычила «баранку», так и не сумев поднять штангу весом 137 кг. с трех попыток.

В общем зачете украинка также осталась без места в итоговом протоколе.

Чемпионкой Европы в сумме многоборья стала Валентин (252), серебро у Востриковой (238), бронза — у Сони Погосян из Армении (227).

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы проходит в Сплите со 2 по 8 апреля.