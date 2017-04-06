Кто против Поветкина?

С декабря прошлого года и памятного боя с запасным Жоаном Дюопа карьера россиянина Александра Поветкина находилась в подвешенном состоянии — разбирательства с допингом, расследования и проверки на полиграфе, судебные процессы, исключения из рейтингов… Сплошной детектив или же черная полоса, из которой выбираться хотелось с наименьшими потерями. Но варианты для развития все же оставались — не все организации отвергли идею санкционировать бои Александра, а что касается соперников, никто в открытую не говорил о нежелании видеть Поветкина против себя на ринге. А значит, было понятно, что бои надо проводить в любом случае, и с этим желательно не затягивать.

Теперь появилась определенность — 1 июля Поветкин проведет свой следующий поединок в Москве вместе с товарищами по промоушну. Соперник пока не объявлен, и его фамилию обещают назвать в ближайшее время. Пока есть только одна утечка информации — это будет кто-то из топ-15 рейтингов. Однако даже если исключить из списка всех тех, с кем Поветкин уже боксировал, это пока еще звучит весьма расплывчато.

«МЕШКИ» НЕ НУЖНЫ

Согласие самих WBC, IBF, WBA или WBO на то, чтобы боксер из их рейтингов вышел на ринг в Москве 1 июля, вовсе не требуется. Санкционировать поединок может Федерация профессионального бокса России (ФПБР), которая, собственно, «одобрила» и предыдущий бой Поветкина с Дюопа. Другой вопрос — насколько легко потенциальный соперник российского супертяжеловеса будет готов подписать контракт после всего, что случилось.

В бою с французом Александр продемонстрировал, что с физическими кондициями у него все в порядке, удар при нем, как и чувство ринга и прочие его сильные стороны. Ели бы не допинговая история, Поветкин спорил бы с Бремейном Стиверном за право получить чемпионский бой, и это очень серьезный уровень. Сопоставив эти два фактора, нетрудно догадаться, что соперники понимают, что им есть чего опасаться. Поэтому очевидно, что свои запросы в плане гонораров многие поднимут и, возможно, в разы. Особенно те, кому есть, что терять. Например, ребята с безупречным послужным списком.

«Мешки», которые будут согласны драться за копейки по меркам профессионального бокса, Поветкину не нужны. Даже в ситуации с подвисшими из-за разбирательств чемпионскими перспективами важно сохранять свою боевую форму к тому дню, когда санкции будут сняты в том или ином случае. Ведь завершать карьеру Александр не планирует, а длительный простой или соперники недостаточно высокого уровня могут сослужить ему недобрую службу.

РЕПУТАЦИОННЫЕ РИСКИ

Для топовых соперников уровня первой пятерки вопрос организации боя с Поветкиным будет не только в сумме их гонорара. Есть репутационный вопрос, который еще ни разу не прозвучал вслух, но вполне вероятно может стать камнем преткновения. Для всех ли из потенциальных конкурентов очевидна невиновность Поветкина? А если, к примеру, неочевидна, то будет ли это определяющим фактором для отказа кого-то из супертяжей? На деле же больше похоже на то, что все «репутационные риски» (которых и нет в действительности — взгляните на судьбу Дюопа) будут еще одним предлогом, чтобы поднять себе цену. Но, кажется, команде Поветкина в любом случае будет из кого выбирать.

Если тщательно изучить рейтинги, то могут найтись весьма конкурентные соперники. Хотя обстоятельства могут и не способствовать договоренностям — уже спланированные бои, внезапные поражения в ближайшие недели, травмы и даже банальное нежелание сторон найти компромисс в переговорах. Пока ясно только одно — на бой Поветкина, скорее всего, соберется полный зал «Россия» — у нас «Русского витязя» поддерживают, несмотря ни на какие обстоятельства. И это приятный фактор, который не даст бойцу пасть духом, пока восстанавливается его карьера.

ВОЗМОЖЕН ЛИ РЕВАНШ С КЛИЧКО?

Не исключен такой сценарий: команда Поветкина не просто ведет переговоры с потенциальными соперниками, но и ждет. К примеру, боя Владимира Кличко и Энтони Джошуа, который состоится 29 апреля и является одним из самых ожидаемых событий в заметно потерявшем в последнее время свою былую привлекательность супертяжелом весе. Украинец остается единственным, кому удалось подпортить послужной список Поветкина. К тому же, Кличко — не фаворит в бою с Джошуа. Взгляните хотя бы на котировки, прибавьте к тому поражение от Тайсона Фьюри в последнем бою и многие месяцы простоя, и вы, скорее всего, согласитесь. Это не бесспорно, конечно, но британец, не имевший суперсерьезных соперников в своей карьере, хотя и закончивший все 18 боев досрочно, выглядит предпочтительнее.