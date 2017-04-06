Титульный бой казахстанца Батыра Джукембаева стал главным событием вечера бокса в Канаде
Бой казахстанского боксера первого полусреднего веса Батыра Джукембаева (8−0, 7 КО) получил статус главного события на вечере бокса в канадском Монреале, передает корреспондент Vesti.kz.
Соперником 26-летнего бойца станет 40-летний мексиканец Косми Ривера (41−23−3, 28 КО). На кону в поединке будет стоять пояс IBO Intercontinental (второй по значимости после главного титула IBO).
В андеркарте выступит еще один казахстанец — 25-летний легковес Абылайхан Хусаинов (5−0, 4 КО) встретится с 30-летним мексиканцем Кристианом Арразола (23−13−2, 16 КО).
Бой Джукембаев — Ривера стал главным событием вечера бокса
Накануне все боксеры прошли официальную процедуру взвешивания. Казахстанцы и их соперники уложились в нужный лимит. Вес Джукембаев составил 139 фунтов (63,049 килограммов), а Риверы — 139,5 фунтов (63 457 кг). У Хусаинова за день до боя было 134,4 фунтов (60,062 кг), а у Арразолы — 133,9 фунтов (60,736 кг).
Вечер бокса в Монреале пройдет в ночь с 6 на 5 апреля по времени Астаны. Бои начнутся в 5:00 ночи, а в прямом эфире их можно будет посмотреть на сайте Punchinggrace.com. Стоимость трансляции — 7,99 долларов (или 2498 тенге).
Отметим, что у Джукембаева все бои проходили в Канаде, а у Хусаинова — четыре из пяти поединков. Дела казахстанских боксеров ведет канадский менеджер Анна Рева.
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