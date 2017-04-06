Кличко: Джошуа нужен мне, а я нужен ему
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBO/WBA/IBF/IBO Владимир Кличко (64−4, 53 КО) заявил, что нуждается в поединке с Энтони Джошуа (18−0, 18 КО), а также выразил уверенность в своей победе в этом поединке.
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«Даже на этом этапе моей карьеры есть много вещей, которые стали для меня новыми. Всё становится лучше и интересней. Я счастлив встрече с Энтони Джошуа, потому что я нужен ему, а он нужен мне. Всё очень просто, я хочу выиграть следующий бой, хочу показать самому себе, что могу это сделать. Я знаю, что могу.
За свою карьеру я это делал очень много раз, так что я сосредоточен на том, что по завершении поединка я победно вскину руки и титулы будут мои. Это моя страсть и моя навязчивая идея», — цитирует Владимира Кличко SkySports.
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