Кличко: Джошуа нужен мне, а я нужен ему

«Даже на этом этапе моей карьеры есть много вещей, которые стали для меня новыми. Всё становится лучше и интересней. Я счастлив встрече с Энтони Джошуа, потому что я нужен ему, а он нужен мне. Всё очень просто, я хочу выиграть следующий бой, хочу показать самому себе, что могу это сделать. Я знаю, что могу.



За свою карьеру я это делал очень много раз, так что я сосредоточен на том, что по завершении поединка я победно вскину руки и титулы будут мои. Это моя страсть и моя навязчивая идея», — цитирует Владимира Кличко SkySports.