Кроуфорд: Не думаю, что бой с Ломаченко реален
Чемпион мира по версиям WBO и WBC в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд (30−0, 21 КО) заявил, что не видит вариантов для проведения боя с чемпионом мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василием Ломаченко (7−1, 5 КО).
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«Ломаченко боксирует во втором полулёгком весе (до 59 кг), а я в первом полусреднем (до 63,5) и планирую подняться в полусредний (до 66, 678), так что не думаю, что наш бой реален. Просто люди видят, как хорош и техничен Ломаченко и как хорош и техничен я, и думают, что наш бой был бы классным зрелищем», — приводит слова американца BoxingScene.
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