Джордж Форман: Энтони Джошуа получше Владимира Кличко!

Владимир Кличко считает, что Энтони Джошуа — потрясающий спортсмен, но сказал, что не достаточно просто иметь большие мышцы, чтобы удержать титул IBF.

Энтони Джошуа и Владимир Кличко, два боксера которые на разных этапах своей карьеры, собираются встретиться 29 апреля на стадионе Уэмбли за звание чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и IBO. Джошуа, который выиграл Олимпийский игры 2012 года в Лондоне, до сих пор не видел поражении в своей профессиональной карьере, выиграв все 18 поединков досрочно.



Легендарный боксер Джордж Форман в своем недавнем интервью сказал, что Джошуа является его фаворитом, в этом тяжелом бою против Кличко. Форман также думает, что этот бой станет «первым настоящим испытанием», с которым Джошуа столкнется на ринге.

«Если бы я был азартным игроком то поставил бы на Джошуа в качестве фаворита 6 к 5. Кличко знает как победить в бою используя свои габариты, это был бы нелегкий бой. Если он сумеет взять пояс чемпиона, — О боже, только представьте это! Мир бокса сойдет с ума!» — цитирует слова Формана «SportBuild».

«Я убежден, что еще будет чемпион в супертяжелом, который превзойдет мой рекорд, потому что наши тяжелые ребята зависят от нашего влияния, и всегда где-то в мире найдется 45 или 46 летний боец, который действительно умет бить».



Но в то же время, Кличко не бился, с тех пор как он проиграл Тайсону Фьюри в 2015 году, и когда он восхищается Джошуа за его упорство и обязательства, которые он ставит во время тренировок, он говорит, что его противник ограничен и неопытен. Он сказал, что Джошуа находит источник уверенности в своих сильных мускулах и сказал, что этого не хватит для удержания пояса IBF.



Украинец подшутил над Джошуа перед их долгожданным боем, сказав, что он силен и может поднимать тяжести, — «Он мог бы стать чемпионом по тяжелой атлетике, но кроссфит — это не бокс».

«У Эй Джея много энергии, он молод, он хочет показать это, у него такие большие мускулы, которые придают ему уверенность, он хочет уничтожить всех на своем пути, но слышал ли ты о боксе? Это сладкая наука в котором самые порочные боксеры остаются не удел», сказал Кличко.



Бывший чемпион WBO в супертяжелом весе немного разозлился, когда его спросили, является ли ошибкой выход Джошуа против того, у кого большая разница возрасте и опыте после проведенного им 68 боями на протяжении всей его карьеры.



«Ошибка? Нет. Прошу прощения, мне еще пять лет подожать?, я не могу, — сказал он. “Возможность есть здесь и сейчас, и я не хочу слышать:” О, это было слишком рано для него » или " Кличко находится у порога «. Всему свое время. Я думаю, это будет большое событие. Надеюсь мы оба пройдем через это без травм, так что других препятствии нет», сказал Кличко.

Источник: ibtimes.co.in.