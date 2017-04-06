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https://sport.mail.ru/news/boxing/29338933/
6 апреля 2017, 15:52 | Бокс | Sports.kz

Джукембаев почти на фунт легче своего соперника

Стали известны результаты взвешивания казахстанских боксеров Батыра Джукембаева (8−0, 7 КО) и Абылайхана Хусаинова (5−0, 4 КО) перед их боями в Монреале, сообщает Sports.kz.

Стали известны результаты взвешивания казахстанских боксеров <span class=error>Батыра</span> Джукембаева (8−0 7 КО) и Абылайхана <span class=error>Хусаинова</span> (5−0 4 КО) перед их боями в Монреале сообщает Sports.kz. Увеличить
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Джукембаев показал на весах 139 фунтов (63,05 кг); его соперник, мексиканец Косме Ривера (41−23−3, 28 КО), — 139,9 фунта (63,46 кг).

Вес Хусаинова — 134,4 фунта (60,97 кг); оппонент казахстанца, мексиканец Кристиан Аррасола (23−13−2, 16 КО) весит 133,9 фунта (60,74 кг).

Вечер бокса в развлекательном центре «Метрополис» в Монреале начнется 7 апреля в 05:00 по астанинскому времени.

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