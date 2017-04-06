Джукембаев почти на фунт легче своего соперника
Стали известны результаты взвешивания казахстанских боксеров Батыра Джукембаева (8−0, 7 КО) и Абылайхана Хусаинова (5−0, 4 КО) перед их боями в Монреале, сообщает Sports.kz.
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Джукембаев показал на весах 139 фунтов (63,05 кг); его соперник, мексиканец Косме Ривера (41−23−3, 28 КО), — 139,9 фунта (63,46 кг).
Вес Хусаинова — 134,4 фунта (60,97 кг); оппонент казахстанца, мексиканец Кристиан Аррасола (23−13−2, 16 КО) весит 133,9 фунта (60,74 кг).
Вечер бокса в развлекательном центре «Метрополис» в Монреале начнется 7 апреля в 05:00 по астанинскому времени.
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