Владимир Кличко провел открытую тренировку в австрийском Гоинге

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Фотографией с одного из спаррингов во время занятия Владимир поделился на своей странице в Facebook. «Накопление сил и концентрации на мощной тренировке в медиа-день», — подписал фото Кличко.

Бой Кличко — Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, в котором на кону будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.