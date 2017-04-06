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https://sport.mail.ru/news/boxing/29338723/
6 апреля 2017, 15:47 | Бокс | УНИАН

Владимир Кличко провел открытую тренировку в австрийском Гоинге

Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа, проводит заключительный этап подготовки к бою в австрийском Гоинге. В среду, 5 апреля, в тренировочном лагере Кличко был медиа-день, кроме пресс-конференции Владимира включавший в себя и открытую тренировку.

Накануне у украинского боксера был <nobr>медиа-день.</nobr> Увеличить
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Фотографией с одного из спаррингов во время занятия Владимир поделился на своей странице в Facebook. «Накопление сил и концентрации на мощной тренировке в медиа-день», — подписал фото Кличко.

Бой Кличко — Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, в котором на кону будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

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