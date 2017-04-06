Владимир Кличко провел открытую тренировку в австрийском Гоинге
Украинский боксер Владимир Кличко, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа, проводит заключительный этап подготовки к бою в австрийском Гоинге. В среду, 5 апреля, в тренировочном лагере Кличко был
медиа-день, кроме пресс-конференции Владимира включавший в себя и открытую тренировку.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Фотографией с одного из спаррингов во время занятия Владимир поделился на своей странице в Facebook. «Накопление сил и концентрации на мощной тренировке в медиа-день», — подписал фото Кличко.
Бой Кличко — Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, в котором на кону будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter