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6 апреля 2017, 15:11 | Бокс | Чемпионат.com

Беринчик: Считаю, что Ломаченко нокаутирует Сосу

Украинский боксёр Денис Беринчик дал прогноз на предстоящий поединок своего соотечественника Василия Ломаченко, владеющего титулом чемпиона мира WBO в первом лёгком весе, с Джейсоном Сосой.

Украинский боксёр Денис <span class=error>Беринчик</span> дал прогноз на предстоящий поединок своего соотечественника Василия <span class=error>Ломаченко</span> владеющего титулом чемпиона мира WBO в первом лёгком весе с <span class=error>Джейсоном</span> <span class=error>Сосой</span>. Увеличить
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«Самое главное, что Соса не откажется и не убежит перед боем и не откажется по ходу поединка, как это сделал Уолтерс. Считаю, что будет досрочная победа украинца, но это бокс, и случиться может что угодно, так что всё равно будем смотреть и надеяться, что всё сложится хорошо», — цитирует Беринчика iSport.

Поединок между Ломаченко и Сосой состоится в рамках турнира, запланированного на 8 апреля в Оксон-хилл (штат Мэриленд, США).

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