Беринчик: Считаю, что Ломаченко нокаутирует Сосу
Украинский боксёр Денис Беринчик дал прогноз на предстоящий поединок своего соотечественника Василия Ломаченко, владеющего титулом чемпиона мира WBO в первом лёгком весе, с Джейсоном Сосой.
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«Самое главное, что Соса не откажется и не убежит перед боем и не откажется по ходу поединка, как это сделал Уолтерс. Считаю, что будет досрочная победа украинца, но это бокс, и случиться может что угодно, так что всё равно будем смотреть и надеяться, что всё сложится хорошо», — цитирует Беринчика iSport.
Поединок между Ломаченко и Сосой состоится в рамках турнира, запланированного на 8 апреля в
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