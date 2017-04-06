Беринчик: Считаю, что Ломаченко нокаутирует Сосу

«Самое главное, что Соса не откажется и не убежит перед боем и не откажется по ходу поединка, как это сделал Уолтерс. Считаю, что будет досрочная победа украинца, но это бокс, и случиться может что угодно, так что всё равно будем смотреть и надеяться, что всё сложится хорошо», — цитирует Беринчика iSport.



Поединок между Ломаченко и Сосой состоится в рамках турнира, запланированного на 8 апреля в Оксон-хилл (штат Мэриленд, США).