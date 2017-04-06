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https://sport.mail.ru/news/boxing/29337470/
6 апреля 2017, 14:23 | Бокс | Чемпионат.com

Семья Гуткнехта надеется, что боксёр сможет оправиться от тяжёлой травмы головы

Семья немецкого боксёра Эдарда Гуткнехта сообщила о текущем состоянии здоровья спортсмена, который продолжает восстанавливаться после серьёзной черепно-мозговой травмы, полученной осенью прошлого года.

«Как вы все знаете, наш муж, отец и брат Эдард Гуткнехт перенёс тяжёлую черепно-мозговую травму в поединке с Джорджем Гроувсом, состоявшемся 18 ноября 2016 года в Лондоне. Врачи из лондонской клиники спасли ему жизнь, затем он оставался в коме на протяжении шести недель. После дальнейших операций его продолжили лечить в течение нескольких недель в немецкой специализированной клинике. Если однажды Эдди и станет лучше, ясно, что его путь к выздоровлению займёт много времени.

В последние несколько месяцев мы получали большую поддержку. Мы благодарны за каждое электронное письмо, каждый пост и каждый телефонный звонок, за многие пожелания и пожертвования. Мы бы хотели выразить благодарность каждому человеку и особенно Блейну, Ниссе и Калле Зауэрландам за их поддержку. Мы очень надеемся, что в какой-то момент сможем вам сказать, что Эдди чувствует себя лучше», — сообщается в пресс-релизе, текст которого приводит Fightnews.
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