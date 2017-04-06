Семья Гуткнехта надеется, что боксёр сможет оправиться от тяжёлой травмы головы
Семья немецкого боксёра Эдарда Гуткнехта сообщила о текущем состоянии здоровья спортсмена, который продолжает восстанавливаться после серьёзной
черепно-мозговой травмы, полученной осенью прошлого года.
«Как вы все знаете, наш муж, отец и брат Эдард Гуткнехт перенёс тяжёлую
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