Казахстанец Ахмедов на «Кубке Короля» встретится с соперником Елеусинова по финалу Олимпиады
Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов вышел в финал международного боксерского турнира Thailand Invitation International Boxing Tournament 2017, который ранее именовался «Кубок Короля», передает корреспондент Vesti.kz.
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В полуфинале весовой категории до 69 килограммов Ахмедов, являющийся действующим чемпионом мира по молодежи, победил филиппинца Жоэля Бахо.
Двум другим отечественным боксерам повезло меньше. Выступающий в весовой категории до 52 килограммов Азат Махметов встречался с Залдиваром Сантистебом Франком из Кубы. По ходу поединка казахстанец получил серьезное рассечение. Рефери досрочно остановил бой — дальше прошел кубинец..
В категории до 75 килограммов выступал Ерик Альжанов. Ему также противостоял боксер из Кубы — Иглесиас Эстрада Ослей. В финал прошел соперник Альжанова.
Финальные бои пройдут завтра, 7 апреля. Соперником Ахмедова будет серебряный призер Олимпиады-2016 Шахрам Гиясов из Узбекистана. Отметим, что в финале Игр-2016 Гиясов по очкам проиграл капитану сборной Казахстана Данияру Елеусинову.
Напомним, крупный международный турнир по боксу Thailand Invitation International Boxing Tournament проходит в Бангкоке.
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