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6 апреля 2017, 14:17 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанец Ахмедов на «Кубке Короля» встретится с соперником Елеусинова по финалу Олимпиады

Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов вышел в финал международного боксерского турнира Thailand Invitation International Boxing Tournament 2017, который ранее именовался «Кубок Короля», передает корреспондент Vesti.kz.

Чемпион мира по молодежи в полуфинале победил филиппинца. Увеличить
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В полуфинале весовой категории до 69 килограммов Ахмедов, являющийся действующим чемпионом мира по молодежи, победил филиппинца Жоэля Бахо.

Двум другим отечественным боксерам повезло меньше. Выступающий в весовой категории до 52 килограммов Азат Махметов встречался с Залдиваром Сантистебом Франком из Кубы. По ходу поединка казахстанец получил серьезное рассечение. Рефери досрочно остановил бой — дальше прошел кубинец..

В категории до 75 килограммов выступал Ерик Альжанов. Ему также противостоял боксер из Кубы — Иглесиас Эстрада Ослей. В финал прошел соперник Альжанова.

Финальные бои пройдут завтра, 7 апреля. Соперником Ахмедова будет серебряный призер Олимпиады-2016 Шахрам Гиясов из Узбекистана. Отметим, что в финале Игр-2016 Гиясов по очкам проиграл капитану сборной Казахстана Данияру Елеусинову.

Напомним, крупный международный турнир по боксу Thailand Invitation International Boxing Tournament проходит в Бангкоке.

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