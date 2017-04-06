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https://sport.mail.ru/news/boxing/29336736/
6 апреля 2017, 13:36 | Бокс | Sports.kz

Почему Сондерс достоин четырех миллионов долларов за бой с Головкиным

Британский журналист Дэнни Флексен прокомментировал возможную сумму, которую получит Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) за бой с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Британский журналист <span class=error>Дэнни</span> <span class=error>Флексен</span> прокомментировал возможную сумму которую получит Билли Джо Сондерс (24−0 12 КО) за бой с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Ранее в прессе появилась информация, что гонорар британца составит 4 миллиона долларов, однако официального подтверждения этого пока не было.

Один из читателей Флексена в твиттере усомнился в адекватности этой цифры: «Что Сондерс сможет показать за 4 миллиона? Он неизвестен в США, да и его имя в глобальном положении дел не является большим и в Великобритании».

На это журналист ответил следующее: «У Сондерса есть пояс, и он побил Юбэнка. Сумма в 4 миллиона долларов за бой с Головкиным не выглядит какой-то диковинной. Его бой с GGG за все пояса — это крутая сделка, и она больше всех этих сумм вместе взятых».

Напомним, Сондерс владеет поясом WBO, которого не хватает Головкину для объединения титулов в среднем весе. Ожидается, что их бой состоится в июне в Астане — в настоящее время промоутеры боксеров продолжают переговоры.

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