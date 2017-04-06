Почему Сондерс достоин четырех миллионов долларов за бой с Головкиным
Британский журналист Дэнни Флексен прокомментировал возможную сумму, которую получит Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) за бой с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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Ранее в прессе появилась информация, что гонорар британца составит 4 миллиона долларов, однако официального подтверждения этого пока не было.
Один из читателей Флексена в твиттере усомнился в адекватности этой цифры: «Что Сондерс сможет показать за 4 миллиона? Он неизвестен в США, да и его имя в глобальном положении дел не является большим и в Великобритании».
На это журналист ответил следующее: «У Сондерса есть пояс, и он побил Юбэнка. Сумма в 4 миллиона долларов за бой с Головкиным не выглядит
Напомним, Сондерс владеет поясом WBO, которого не хватает Головкину для объединения титулов в среднем весе. Ожидается, что их бой состоится в июне в Астане — в настоящее время промоутеры боксеров продолжают переговоры.
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