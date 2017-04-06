Олимпийский чемпион: Головкин сделал отвлекающий маневр в бою с Джейкобсом, чтобы не испугать того же Сондерса и «Канело»

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— В Америке складывается мнение, что Головкин — монстр. Монстр, который выходит и сносит всех соперников. В последнем бою с английским боксером он (Геннадий Головкин — прим. автора) ему глазницу сломал… Это все мы знаем. Поэтому, в Америке, и во всем мире, складывается такое мнение, что Головкин, это монстр. Вы видели, как в соцсетях его сделали монстром… В связи с этим, Геннадий Головкин «решил» развеять эту тучу. И боксирует с Джейкобсом 12 раундов. Он уже давно не боксировал 12 раундов. Он себя сдерживал… Не хотел испугать других соперников. Того же Сондерса, того же Альвареса. Дал знать, что он не монстр, и может боксировать со всеми наравне.

Сделал такой отвлекающий маневр. Это один из вариантов. А второй… Геннадию сколько лет? Он 1982 года рождения. Ему 34 года. Мы же не молодеем. Время идет. Теряем скорость, теряем мощность ударов. Всему когда-то приход конец. Это второй вариант. Геннадий уже должен подумывать о завершении карьеры. Как в свое время Мейвезер, который ушел не побежденным. Это красит авторитет любого боксера.

— А что Вы думаете о действиях американца в этом бою? Он Вам в ринге понравился?

— Да. Он высокий ростом. Быстрый. Уходит то влево, то вправо, и не дает себя бить. У него есть будущее. На него можно возлагать надежды.