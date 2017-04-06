Четыре казахстанских боксера вышли в полуфинал турнира в Болгарии

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Старший тренер команды Галым Кенжебаев повез в Софию восемь боксеров, и пока казахстанцы понесли только одну потерю: борьбу за медали завершил Айбек Оралбай (до 81 килограмма). Другие четверо боксеров удачно прошли стадию четвертьфинала — Саматали Тольтаев (до 60 килограммов), Санатали Тольтаев (до 64 килограммов), Нурбек Оралбай (до 75 килограммов) и Нурдаулет Уланулы (свыше 91 килограмма).

Еще троим спортсменам предстоит сегодня, 6 апреля, боксировать за выход в полуфинал: это Айбек Досанов (до 52 килограммов), Ныгметула Молдашев (до 56 килограммов) и Ермахан Жакпеков (до 69 килограммов).

Напомним, мемориал Эмиля Жечева проходит в болгарской Софии и завершится 8 апреля. Прежние лидеры молодежной сборной Казахстана сейчас выступают на «Кубке Короля» в Бангкоке — победитель МЧМ Садриддин Ахмедов вышел в полуфинал состязания.