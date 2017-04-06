Хан: Мне не нужен бой с Бруком

«Я просто знаю, что иногда промоутеры убивают бой ещё до того, как он произойдёт. Мне кажется, что Эдди Хирн больше говорит, чем сам Брук. Они превращают это в войну, тогда как это просто спорт. Мне это не нужно в моей карьере.



Если мы будем драться с Келлом, то на пресс-конференциях будем говорить всякий мусор, лить друг на друга грязь. А люди будут думать, что всё это шутка, что это не по-настоящему. Я никогда не хотел известности за счёт таких боёв. Я знаю, что этот бой превратит меня в трэш-токера. Нужен ли мне этот бой? Нет. У меня была отличная карьера, и для меня ещё есть хорошие бои», — цитирует Хана BoxingScene.