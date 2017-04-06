Хан: Мне не нужен бой с Бруком
Британец Амир Хан сказал, что не нуждается в поединке со своим соотечественником Келлом Бруком, владеющим титлом IBF во втором полусреднем весе.
«Я просто знаю, что иногда промоутеры убивают бой ещё до того, как он произойдёт. Мне кажется, что Эдди Хирн больше говорит, чем сам Брук. Они превращают это в войну, тогда как это просто спорт. Мне это не нужно в моей карьере.
Если мы будем драться с Келлом, то на
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter