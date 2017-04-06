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https://sport.mail.ru/news/boxing/29335278/
6 апреля 2017, 12:19 | Бокс | Sports.kz

Амир Хан: Канело побьет Чавеса и Головкина

Британский боксер Амир Хан в интервью Fighthype.com сказал, что по его мнению, чемпион мира WBO в первом среднем весе Сауль «Канело» Альварес одолеет таких боксеров, как Хулио Сезара Чавес-младший и Геннадий Головкин, сообщает Sports.kz.

Британский боксер <span class=error>Амир</span> Хан в интервью Fighthype.com сказал что по его мнению чемпион мира WBO в первом среднем весе <span class=error>Сауль</span> <span class=error>Канело</span> Альварес одолеет таких боксеров как Хулио <span class=error>Сезара</span> <nobr>Чавес-младший</nobr> и Геннадий <span class=error>Головкин</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Канело мощно бьет, он крепкий. К тому же он быстрее и резче. Думаю, он победит Чавеса, возможно даже нокаутом. И если он встретится с Головкиным, то победит его тоже.

— Ты думал так до боя GGG с Дэниэлом Джейкобсом или после?
— Еще до боя. Я всегда думал, что Канело побьет GGG. Мне нравится Головкин, но Канело недооценивают.

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