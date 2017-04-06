Амир Хан: Канело побьет Чавеса и Головкина
Британский боксер Амир Хан в интервью Fighthype.com сказал, что по его мнению, чемпион мира WBO в первом среднем весе Сауль «Канело» Альварес одолеет таких боксеров, как Хулио Сезара
Чавес-младший и Геннадий Головкин, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Канело мощно бьет, он крепкий. К тому же он быстрее и резче. Думаю, он победит Чавеса, возможно даже нокаутом. И если он встретится с Головкиным, то победит его тоже.
— Ты думал так до боя GGG с Дэниэлом Джейкобсом или после?
— Еще до боя. Я всегда думал, что Канело побьет GGG. Мне нравится Головкин, но Канело недооценивают.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter