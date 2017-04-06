Амир Хан: Канело побьет Чавеса и Головкина

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— Канело мощно бьет, он крепкий. К тому же он быстрее и резче. Думаю, он победит Чавеса, возможно даже нокаутом. И если он встретится с Головкиным, то победит его тоже.

— Ты думал так до боя GGG с Дэниэлом Джейкобсом или после?

— Еще до боя. Я всегда думал, что Канело побьет GGG. Мне нравится Головкин, но Канело недооценивают.