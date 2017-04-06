Канадские СМИ сравнили Джукембаева с экс-чемпионом мира IBF
Журналист Fightnews.ca Дейв Спенсер рассказал, кого ему напоминает казахстанский боксер Батыр Джукембаев (8−0, 7 КО), сообщает Sports.kz.
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«Джукембаев под руководством Стефана Ларуша — следующий Лучиан Буте», — написал Спенсер в твиттере.
Румынский боксер Лучиан Буте (32−4−1, 25 КО) владел титулом чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе с 2007 по 2012 год, провел девять успешных защит и не знал поражений с начала карьеры на протяжении 30 боев.
Свой следующий бой Джукембаев проведет 6 апреля в Монреале. Его соперником будет мексиканец Косме Ривера (41−23−3, 28 КО).
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