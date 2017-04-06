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https://sport.mail.ru/news/boxing/29333825/
6 апреля 2017, 10:50 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Гарсия хочет реванш с Турманом

4 марта в нью-йоркском Бруклине (США) состоялся объединительный поединок в полусреднем весе между чемпионом WBA Китом Турманом и чемпионом WBC Дэнни Гарсией, в котором Турман одержал победу решением судей.

«Я хочу реванш, — заявил Гарсия. — Мне нужно вернуть свой титул обратно. Думаю, что в нашем бою я сделал достаточно для победы. Я — боец, я — суперзвезда, я — чемпион мира. Я был чемпионом в течение шести лет подряд, и я хочу матч-реванш. Но если нет, то мне нужны большие бои в полусреднем весе.
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