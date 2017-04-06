Гарсия хочет реванш с Турманом

«Я хочу реванш, — заявил Гарсия. — Мне нужно вернуть свой титул обратно. Думаю, что в нашем бою я сделал достаточно для победы. Я — боец, я — суперзвезда, я — чемпион мира. Я был чемпионом в течение шести лет подряд, и я хочу матч-реванш. Но если нет, то мне нужны большие бои в полусреднем весе.