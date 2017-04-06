Гарсия хочет реванш с Турманом
4 марта в
нью-йоркском Бруклине (США) состоялся объединительный поединок в полусреднем весе между чемпионом WBA Китом Турманом и чемпионом WBC Дэнни Гарсией, в котором Турман одержал победу решением судей.
«Я хочу реванш, — заявил Гарсия. — Мне нужно вернуть свой титул обратно. Думаю, что в нашем бою я сделал достаточно для победы. Я — боец, я — суперзвезда, я — чемпион мира. Я был чемпионом в течение шести лет подряд, и я хочу
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