Следующим соперником Котто может стать Йосихиро Камегаи

По информации издания, выступающий в первом среднем весе японец находится высоко в списке потенциальных оппонентов на бой против пуэрториканца, запланированный на 24 июня в Нью-Йорке.



Ранее бывший чемпион мира в первом среднем весе Остин Траут предложил Котто провести матч-реванш.