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https://sport.mail.ru/news/boxing/29333142/
6 апреля 2017, 9:59 | Бокс | Чемпионат.com

Следующим соперником Котто может стать Йосихиро Камегаи

Японский боксёр Йосихиро Камегаи (27−3−2, 23 КО) является одним из кандидатов на роль следующего соперника Мигеля Котто (40−5−0, 33 КО), сообщает El Vocero.

По информации издания, выступающий в первом среднем весе японец находится высоко в списке потенциальных оппонентов на бой против пуэрториканца, запланированный на 24 июня в Нью-Йорке.

Ранее бывший чемпион мира в первом среднем весе Остин Траут предложил Котто провести матч-реванш.
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