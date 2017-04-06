В рамках вечера бокса с участием Шуменова состоится еще один титульный бой

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Временный титул чемпиона мира по версии WBA в полулегком весе и вакантный пояс IBO оспорят перуанец Карлос Самбрано (26−0, 11 КО) и доминиканец Клаудио Марреро (21−1, 15 КО).



На кону же боя Шуменов — Дортикос будет стоять титул WBA в первом тяжелом весе. Напомним, Бейбут является «регулярным» чемпионом организации, а Юниер — «временным».