"Канело" уличили в попытке использовать бой Головкин - Джейкобс для промывки мозгов фанатам

В частности, «Канело» заявил, что не увидел ничего нового в исполнении Головкина, а также считает Джейкобса победителем того поединка. Мнение мексиканца поддержал его тренер Эдди Рейносо.

Однако Эмброуз считает, что «Канело» хочет использовать якобы неудачное выступление Головкина в свою пользу, чтобы промыть мозги фанатам, и под этим предлогом снова избежать боя с ним. Напомним, в прошлом году мексиканец освободил пояс WBC в среднем весе, чтобы не драться с GGG.

«Неясно, серьезно ли «Канело» думает о том, что Джейкобс победил, или он просто говорит это, потому что на него идет давление со стороны болельщиков, требующих от него боя с Triple G. Нет ничего лучше, чтобы избавиться от этого давления, как сказать фанатам, что Головкин должен был проиграть Джейкобсу. Но проблема в том, что болельщики видели настоящий бой, и они знают, что Головкин выиграл.

«Канело» не сможет промыть мозги фанатам, заставив их поверить в то, что Головкин проиграл Джейкобсу. Его доводам поверят только те, кто не видел сам бой. Но существует не так уж много тех, кто считает Джейкобса победителем. Многие болельщики видели победу Головкина. Но если «Канело» хочет убедить общественность в том, что Джейкобс выиграл, тогда он должен залезть на свою трибуну и прокричать об этом все миру. Может быть, если «Канело» будет долго и настойчиво повторять, то фанаты и поверят ему. В этом случае он еще сильнее потеряет уважение фанатов, так как многие примут это за очередной повод отвертеться от боя с Головкиным.

«Канело» может пойти на принцип и утверждать всеми миру, что не будет драться с Головкиным, так как считает его проигравшим. Вместо этого он может провести поединок с Дэниэлом, объяснив это тем, что признает его победителем. Но вряд ли он станет это делать. Скорее всего он вообще не будет драться с Головкиным, по крайней мере, пока казахстанец еще выглядит достаточно молодо в свои 34.

«Канело» может утверждать все что хочет, но судьи не согласны с ним. У них нет топора для измельчения, как у Канело. За последние два года он сам в последние пару лет и так подвергается «бомбардировке» фанатов за уклонение от Головкина из-за чего, вероятно, потерял много поклонников. Можно утверждать, что так он маринует поединок, однако любители бокса видят другое. В их глазах, «Канело» боится Головкина. Когда ты отдаешь свой титул WBC в среднем весе, просто чтобы избежать драки с Головкиным, как это сделал «Канело», многие фанаты считают тебя трусом. Вот как сейчас многие фанаты видят «Канело». Он может до посинения твердить, что Джейкобсу должны были отдать победу над Головкиным, но ему не хватает доверия фанатов, чтобы те могли поверить ему, — написал автор.

Ранее другой журналист Boxingnews24.com Хайме Ортега назвал «Канело» чемпионом своего воображаемого дивизиона, а также усомнился в его превосходстве над Головкиным в их переговорах по бою на сентябрь.