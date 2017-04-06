Спортивная комиссия штата Невада одобрила проведение боя между Мейвезером и МакГрегором
Директор Государственной спортивной комиссии штата Невада (NSAC) Боб Беннет дал добро на проведение между 12-кратным
экс-чемпионом мира по боксу американцем Флойдом Мейвезером-младшим и чемпионом UFC в легком весе ирландцем Конором МакГрегором.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я определенно одобряю проведение этого боя. Это уже не первый раз, когда происходит нечто подобное. Нам предстоит увидеть незаурядный поединок, драться будут выдающиеся бойцы. Несмотря на то, что это будет дебют МакГрегора, и раньше уже бывали подобные встречи, впервые мы увидим бой между бойцом MMA и боксером такого уровня», — заявил Беннет, слова которого приводит Boxing News.
Сам МакГрегор уже начал подготовку к бою с Мейвезером, хотя стороны еще не подписали контракт. Сообщалось, что поединок, который пройдет по правилам бокса, может состояться в сентябре. По другим источникам, арена
Ранее Флойд официально объявил о возобновлении карьеры ради поединка с МакГрегором.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter