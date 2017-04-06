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Их поединок состоялся 18 марта в Нью-Йорке и завершился победой Головкина единогласным решением судей, который тем самым успешно защитил свои титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. При этом Джейкобс в четвертом раунде побывал в нокдауне.

«Это был хороший поединок. Из того, что я увидел, мне кажется, что Джейкобс выиграл бой. Очень трудно драться с боксером такого стиля, как Дэнни. Его стиль доставил Головкину много проблем.

Что касается боя Головкина с «Канело», то для начала нам нужно победить 6 мая, а затем посмотрим, что будет, — сказал Рейноса в интервью Fighthub TV.

Ранее сам «Канело» также выразил мнение, что Джейкобс победил Головкина и раскрыл его. Также мексиканец признался, что не увидел ничего нового в исполнении казахстанского боксера.