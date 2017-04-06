Тренер «Канело»: Из того, что я увидел — Джейкобс выиграл бой. Его стиль доставил Головкину много проблем
Тренер чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО) Эдди Рейносо высказал свое мнение по поводу недавнего боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и американцем Дэнилом Джейкобсом (32−2, 29 КО).
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Их поединок состоялся 18 марта в
«Это был хороший поединок. Из того, что я увидел, мне кажется, что Джейкобс выиграл бой. Очень трудно драться с боксером такого стиля, как Дэнни. Его стиль доставил Головкину много проблем.
Что касается боя Головкина с «Канело», то для начала нам нужно победить 6 мая, а затем посмотрим, что будет, — сказал Рейноса в интервью Fighthub TV.
Ранее сам «Канело» также выразил мнение, что Джейкобс победил Головкина и раскрыл его. Также мексиканец признался, что не увидел ничего нового в исполнении казахстанского боксера.
Напомним, на 6 мая в
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