Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29331430/
6 апреля 2017, 8:05 | Бокс | Vesti.kz

Тренер «Канело»: Из того, что я увидел — Джейкобс выиграл бой. Его стиль доставил Головкину много проблем

Тренер чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО) Эдди Рейносо высказал свое мнение по поводу недавнего боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и американцем Дэнилом Джейкобсом (32−2, 29 КО).

Эдди Рейносо также рассказал о бое мексиканца с GGG. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Их поединок состоялся 18 марта в Нью-Йорке и завершился победой Головкина единогласным решением судей, который тем самым успешно защитил свои титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. При этом Джейкобс в четвертом раунде побывал в нокдауне.

«Это был хороший поединок. Из того, что я увидел, мне кажется, что Джейкобс выиграл бой. Очень трудно драться с боксером такого стиля, как Дэнни. Его стиль доставил Головкину много проблем.

Что касается боя Головкина с «Канело», то для начала нам нужно победить 6 мая, а затем посмотрим, что будет, — сказал Рейноса в интервью Fighthub TV.

Ранее сам «Канело» также выразил мнение, что Джейкобс победил Головкина и раскрыл его. Также мексиканец признался, что не увидел ничего нового в исполнении казахстанского боксера.

Напомним, на 6 мая в Лас-Вегасе у «Канело» намечен бой с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. В то же время команда мексиканца ведет переговоры с Головкиным по поводу поединка на сентябрь.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

«Канело» уличили в попытке использовать бой Головкин — Джейкобс для промывки мозгов фанатам

«Канело» уличили в попытке использовать бой Головкин — Джейкобс для промывки мозгов фанатам

Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз прокомментировал недавнее заявление мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО) по поводу последнего боя казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) против американца Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО).
Еще 7 новостей  Все новости
6 апреля

"Канело" уличили в попытке использовать бой Головкин - Джейкобс для промывки мозгов фанатам

Спортивная комиссия штата Невада одобрила проведение боя между Мейвезером и МакГрегором

Футболист "Наполи" забил гол первым касанием через 10 секунд после выхода на замену