Экс-соперник «Канело» подколол украинского супертяжа за слова о силе удара мексиканца

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Шабранский является одним из спарринг-партнеров «Канело» в период подготовки к поединку с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 KO), который намечен на 6 мая в Лас-Вегасе и пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта. Украинец заявил, что Альварес бьет словно супертяжеловес.

Однако Ангуло, который встречался с «Канело» в 2014 году и проиграл тому в девятом раунде, не верит, что его бывший соперник обладает такой силой удара. Причем их поединок также прошел в рамках промежуточного веса 155 фунтов.

«Правда в том, что дрался с «Канело» и не чувствовал у него такой силы удара. Может быть это из-за того, что «Канело» набирает вес и поэтому имеет преимущество, но Чавес является естественным 168-фунтовым боксером. Ему лишь нужно хорошо подготовиться и без ущерба для себя опуститься в 164,5 фунта.

Команде «Канело» следовало позвать меня. Если им нужен спарринг-партнер, который по стилю походит на Чавеса и является мексиканцем, то кто лучше меня пойдет на эту роль?, — цитирует Ангуло BoxingScene.com.