Экс-соперник «Канело» подколол украинского супертяжа за слова о силе удара мексиканца
Мексиканский боксер Альфредо Ангуло подверг сомнению недавнее заявление украинского супертяжеловеса Вячеслава Шабранского (17−1,14 KO) о силе удара его бывшего соперника и соотечественника чемпиона WBO в первом среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО).
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Шабранский является одним из
Однако Ангуло, который встречался с «Канело» в 2014 году и проиграл тому в девятом раунде, не верит, что его бывший соперник обладает такой силой удара. Причем их поединок также прошел в рамках промежуточного веса 155 фунтов.
«Правда в том, что дрался с «Канело» и не чувствовал у него такой силы удара. Может быть это
Команде «Канело» следовало позвать меня. Если им нужен
Ранее Альфредо также объяснил, почему «Канело» выбрал в соперника
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