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https://sport.mail.ru/news/boxing/29331379/
6 апреля 2017, 8:03 | Бокс | Vesti.kz

Экс-соперник «Канело» подколол украинского супертяжа за слова о силе удара мексиканца

Мексиканский боксер Альфредо Ангуло подверг сомнению недавнее заявление украинского супертяжеловеса Вячеслава Шабранского (17−1,14 KO) о силе удара его бывшего соперника и соотечественника чемпиона WBO в первом среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО).

Ранее тот заявил что Канело бьет как супертяжеловес. Увеличить
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Шабранский является одним из спарринг-партнеров «Канело» в период подготовки к поединку с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50−2−1, 32 KO), который намечен на 6 мая в Лас-Вегасе и пройдет в промежуточном весе 164,5 фунта. Украинец заявил, что Альварес бьет словно супертяжеловес.

Однако Ангуло, который встречался с «Канело» в 2014 году и проиграл тому в девятом раунде, не верит, что его бывший соперник обладает такой силой удара. Причем их поединок также прошел в рамках промежуточного веса 155 фунтов.

«Правда в том, что дрался с «Канело» и не чувствовал у него такой силы удара. Может быть это из-за того, что «Канело» набирает вес и поэтому имеет преимущество, но Чавес является естественным 168-фунтовым боксером. Ему лишь нужно хорошо подготовиться и без ущерба для себя опуститься в 164,5 фунта.

Команде «Канело» следовало позвать меня. Если им нужен спарринг-партнер, который по стилю походит на Чавеса и является мексиканцем, то кто лучше меня пойдет на эту роль?, — цитирует Ангуло BoxingScene.com.

Ранее Альфредо также объяснил, почему «Канело» выбрал в соперника Чавеса-младшего вместо того, чтобы драться с казахстанцем Геннадием Головкиным. По его словам, его бывшего оппоненту не хватает мужества.

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Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз прокомментировал недавнее заявление мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО) по поводу последнего боя казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) против американца Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО).
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