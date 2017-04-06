Альварес: Я не увидел ничего нового у Головкина, и считаю, что Джейкобс победил
Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (48−1−1, 34 КО) признался, что смотрел последний бой чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) против американца Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО).
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Видимо, что-то случилось...
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По словам «Канело», он не был впечатлен выступлением Головкина и считает, что Джейкобс победил в том поединке.
«Мы видели то, что уже знали о нем уже. Так что он не показал ничего нового. Мы видели, что его раскрыли. Мое личное мнение, Джейкобс победил, — сказал “Канело” в интервью Fighthub.com. — Но судьи увидели другое. Но я считаю, что победил Джейкобс. Он доставил неприятности Головкину, потому что много двигался. А Головкин привык, когда соперник стоит перед ним и он выбрасывает в него свои удары. В общем, мы не увидели ничего нового в исполнении Головкина. Есть много способов, чтобы побить его. Это был не едиснтвенный».
Позицию «Канело» поддерживает
Между тем, промоутер GGG Том Леффлер выражал надежду, что выступление Джейкобса вдохновит «Канело», и тот согласится на бой с Головкиным. Стороны ведут переговоры по поединку на сентябрь.
Напомним, Головкин 18 марта в
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