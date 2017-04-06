Альварес: Я не увидел ничего нового у Головкина, и считаю, что Джейкобс победил

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По словам «Канело», он не был впечатлен выступлением Головкина и считает, что Джейкобс победил в том поединке.

«Мы видели то, что уже знали о нем уже. Так что он не показал ничего нового. Мы видели, что его раскрыли. Мое личное мнение, Джейкобс победил, — сказал “Канело” в интервью Fighthub.com. — Но судьи увидели другое. Но я считаю, что победил Джейкобс. Он доставил неприятности Головкину, потому что много двигался. А Головкин привык, когда соперник стоит перед ним и он выбрасывает в него свои удары. В общем, мы не увидели ничего нового в исполнении Головкина. Есть много способов, чтобы побить его. Это был не едиснтвенный».

Позицию «Канело» поддерживает экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Бернард Хопкинс, который считает, что Джейкобс сделал достаточно для победы. Кроме того, американец отметил, что Дэнни показал «Канело», как нужно побить Головкина.

Между тем, промоутер GGG Том Леффлер выражал надежду, что выступление Джейкобса вдохновит «Канело», и тот согласится на бой с Головкиным. Стороны ведут переговоры по поединку на сентябрь.