Кто будет драться в андеркарде боя Джукембаева

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Бой Джукембаева и Риверы станет единственным титульным поединком вечера в «Метрополисе»: боксеры поспорят за вакантный пояс IBO в первом полусреднем весе.



В вечере бокса также примет участие еще один казахстанец — легковес Абылайхан Хусаинов (5−0, 4 КО). Его соперником станет мексиканец Кристиан Аррасола (23−13−2, 16 КО).



В тяжелом весе выступят местный боец Симон Кин (8−0, 7 КО) и американец Майкл Марроне (21−6, 15 КО). Во втором среднем весе сильнейшего выявят еще один канадец Кловис Дролет (дебют) и мексиканец Хесус Оливарес (5−4, 3 КО).