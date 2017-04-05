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5 апреля 2017, 23:04 | Бокс | Sports.kz

Кто будет драться в андеркарде боя Джукембаева

Стали известны имена всех участников предстоящего вечера бокса в Монреале 6 апреля, хедлайнерами которого станут казахстанский боксер Батыр Джукембаев (8−0, 7 КО) и мексиканец Косме Ривера (41−23−3, 28 КО), сообщает Sports.kz.

Стали известны имена всех участников предстоящего вечера бокса в Монреале 6 апреля хедлайнерами которого станут казахстанский боксер <span class=error>Батыр</span> Джукембаев (8−0 7 КО) и мексиканец <span class=error>Косме</span> <span class=error>Ривера</span> (41−23−3 28 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Бой Джукембаева и Риверы станет единственным титульным поединком вечера в «Метрополисе»: боксеры поспорят за вакантный пояс IBO в первом полусреднем весе.

В вечере бокса также примет участие еще один казахстанец — легковес Абылайхан Хусаинов (5−0, 4 КО). Его соперником станет мексиканец Кристиан Аррасола (23−13−2, 16 КО).

В тяжелом весе выступят местный боец Симон Кин (8−0, 7 КО) и американец Майкл Марроне (21−6, 15 КО). Во втором среднем весе сильнейшего выявят еще один канадец Кловис Дролет (дебют) и мексиканец Хесус Оливарес (5−4, 3 КО).

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