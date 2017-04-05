Тренер Головкина рассказал о бое с Сондерсом

— Я рад, что Головкин встретится с Сондерсом, потому что у Геннадия всегда была цель иметь четыре пояса. Как только это будет сделано, у нас появится много возможностей, но сначала нужно сделать это хорошо.



Том Леффлер и Фрэнк Уоррен продолжают переговоры — в социальных сетях пишут, что они близки к соглашению. Думаю, они воплотят этот бой в жизнь, подписав контракты, потому что Сондерс получит за него хорошие деньги.



Думаю, Головкин побьет его. Сондерс не такой большой и сильный, как Джейкобс. Думаю, Геннадий нокаутирует его в конце боя, но этот поединок будет тяжелым. Сондерс — трудный соперник, он хорошо двигается. Будет непростой бой, — цитирует Санчеса Boxeo de Campeones.



Ожидается, что бой Головкин — Сондерс состоится в июне в Астане.