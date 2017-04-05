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https://sport.mail.ru/news/boxing/29329704/
5 апреля 2017, 23:01 | Бокс | Sports.kz

Тренер Головкина рассказал о бое с Сондерсом

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес прокомментировал предстоящий бой своего подопечного с британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО), сообщает Sports.kz.

Тренер казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> прокомментировал предстоящий бой своего подопечного с британцем Билли Джо Сондерсом (24−0 12 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Я рад, что Головкин встретится с Сондерсом, потому что у Геннадия всегда была цель иметь четыре пояса. Как только это будет сделано, у нас появится много возможностей, но сначала нужно сделать это хорошо.

Том Леффлер и Фрэнк Уоррен продолжают переговоры — в социальных сетях пишут, что они близки к соглашению. Думаю, они воплотят этот бой в жизнь, подписав контракты, потому что Сондерс получит за него хорошие деньги.

Думаю, Головкин побьет его. Сондерс не такой большой и сильный, как Джейкобс. Думаю, Геннадий нокаутирует его в конце боя, но этот поединок будет тяжелым. Сондерс — трудный соперник, он хорошо двигается. Будет непростой бой, — цитирует Санчеса Boxeo de Campeones.

Ожидается, что бой Головкин — Сондерс состоится в июне в Астане.

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