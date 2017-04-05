Макгрегор официально начал подготовку к бою с Мейуэзером

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По словам специалиста, бой состоится в этом году.

— Думаю, бой состоится, — сказал Каванаг. — Сейчас мы придерживаемся этого варианта, но есть много нюансов. Однако я верю, что он произойдет в этом году. О бумагах пусть беспокоятся люди в костюмах, а мы тренируемся.