Макгрегор официально начал подготовку к бою с Мейуэзером
Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор официально начал подготовку к поединку с боксером Флойдом Мейуэзером, сообщает The Sun со ссылкой на тренера бойца смешанного стиля Джона Каванага.
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Видимо, что-то случилось...
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По словам специалиста, бой состоится в этом году.
— Думаю, бой состоится, — сказал Каванаг. — Сейчас мы придерживаемся этого варианта, но есть много нюансов. Однако я верю, что он произойдет в этом году. О бумагах пусть беспокоятся люди в костюмах, а мы тренируемся.
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