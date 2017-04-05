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https://sport.mail.ru/news/boxing/29329085/
5 апреля 2017, 20:56 | Бокс | Спорт-Экспресс

Макгрегор официально начал подготовку к бою с Мейуэзером

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор официально начал подготовку к поединку с боксером Флойдом Мейуэзером, сообщает The Sun со ссылкой на тренера бойца смешанного стиля Джона Каванага.

Бывший чемпион UFC в легком весе <span class=error>Конор</span> Макгрегор официально начал подготовку к поединку с боксером <span class=error>Флойдом</span> Мейуэзером. Увеличить
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По словам специалиста, бой состоится в этом году.

— Думаю, бой состоится, — сказал Каванаг. — Сейчас мы придерживаемся этого варианта, но есть много нюансов. Однако я верю, что он произойдет в этом году. О бумагах пусть беспокоятся люди в костюмах, а мы тренируемся.
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