Джукембаев и Хусаинов прошли взвешивание перед боями в Канаде

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В главном бою предстоящего шоу казахстанец Батыр Джукембаев (8−0, 7КО) поборется за титул IBO International в первом полусреднем весе в бою с мексиканцем Косме Риверой (41−23−3, 28КО).



Также в рамках данного вечера на ринг выйдет другой казахстанский боксер Абылайхан Хусаинов (5−0, 4КО). Его соперником по 6-раундовому бою в легком весе станет 30-летний мексиканец Кристиан Арразола (23−13−2, 16КО).