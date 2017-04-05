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https://sport.mail.ru/news/boxing/29328958/
5 апреля 2017, 20:52 | Бокс | Sports.kz

Джукембаев и Хусаинов прошли взвешивание перед боями в Канаде

В Монреале (штат Квебек, Канада) состоялась церемония взвешивания участников завтрашнего вечера бокса, в рамках которого свои бои проведут казахстанские проспекты, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

В Монреале (штат Квебек Канада) состоялась церемония взвешивания участников завтрашнего вечера бокса в рамках которого свои бои проведут казахстанские проспекты сообщается в группе Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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В главном бою предстоящего шоу казахстанец Батыр Джукембаев (8−0, 7КО) поборется за титул IBO International в первом полусреднем весе в бою с мексиканцем Косме Риверой (41−23−3, 28КО).

Также в рамках данного вечера на ринг выйдет другой казахстанский боксер Абылайхан Хусаинов (5−0, 4КО). Его соперником по 6-раундовому бою в легком весе станет 30-летний мексиканец Кристиан Арразола (23−13−2, 16КО).

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