Валуев: Ковалёву нужно быть вдвойне готовым к большой нагрузке в бою с Уордом
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев считает, что Сергей Ковалёв может вернуть себе титулы IBF/WBA/WBO в полутяжёлом весе в
матче-реванше с Андре Уордом, запланированном на 17 июня в Лас-Вегасе.
«В боксе, тем более когда встречаются столь сильные соперники, всегда есть место случаю. Так было в первом бою Ковалёва и Уорда. Но теперь, вероятнее всего, Сергей должен вернуть себе титулы.
Ковалёву важно подготовиться к реваншу очень крепко. Ошибки прошлого могут учитываться, но времени между боями недостаточно, чтобы меняться в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter