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https://sport.mail.ru/news/boxing/29328833/
5 апреля 2017, 20:44 | Бокс | Чемпионат.com

Валуев: Ковалёву нужно быть вдвойне готовым к большой нагрузке в бою с Уордом

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев считает, что Сергей Ковалёв может вернуть себе титулы IBF/WBA/WBO в полутяжёлом весе в матче-реванше с Андре Уордом, запланированном на 17 июня в Лас-Вегасе.

«В боксе, тем более когда встречаются столь сильные соперники, всегда есть место случаю. Так было в первом бою Ковалёва и Уорда. Но теперь, вероятнее всего, Сергей должен вернуть себе титулы.

Ковалёву важно подготовиться к реваншу очень крепко. Ошибки прошлого могут учитываться, но времени между боями недостаточно, чтобы меняться в чём-то кардинально. На это обычно уходят годы. Ошибки с функциональной подготовкой вылезают в бою заметнее всего. Ковалёву нужно быть вдвойне готовым к большой нагрузке перед реваншем с Уордом», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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