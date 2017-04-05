Валуев: Ковалёву нужно быть вдвойне готовым к большой нагрузке в бою с Уордом

«В боксе, тем более когда встречаются столь сильные соперники, всегда есть место случаю. Так было в первом бою Ковалёва и Уорда. Но теперь, вероятнее всего, Сергей должен вернуть себе титулы.



Ковалёву важно подготовиться к реваншу очень крепко. Ошибки прошлого могут учитываться, но времени между боями недостаточно, чтобы меняться в чём-то кардинально. На это обычно уходят годы. Ошибки с функциональной подготовкой вылезают в бою заметнее всего. Ковалёву нужно быть вдвойне готовым к большой нагрузке перед реваншем с Уордом», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.