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https://sport.mail.ru/news/boxing/29328247/
6 апреля 2017, 9:38 | Бокс | Чемпионат.com

Ковалёв — Уорду: Твоя боксёрская карьера закончится на мне

Российский боксёр Сергей Ковалёв выразил уверенность, что сможет одержать победу в бое-реванше с чемпионом мира по версиям WBO/WBA/IBF в полутяжёлом весе американцем Андре Уордом.

Российский боксёр Сергей <span class=error>Ковалёв</span> выразил уверенность что сможет одержать победу в <nobr>бое-реванше</nobr> с чемпионом мира по версиям WBO/WBA/IBF в полутяжёлом весе американцем <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уордом</span>. Увеличить
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Поединок состоится 17 июня в Лас-Вегасе.

«Будь готов, ничтожество! Твоя боксёрская карьера закончится на мне», — написал Ковалёв в «Твиттере».

Уорд отобрал у Ковалёва пояса в ноябре прошлого года после спорного решения судей. Накануне реванш анонсировал американец: «Буду краток. Вы получили то, чего просили. Теперь вы должны меня увидеть 17 июня. На этот раз оставьте отговорки дома».
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