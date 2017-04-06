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Поединок состоится 17 июня в Лас-Вегасе.



«Будь готов, ничтожество! Твоя боксёрская карьера закончится на мне», — написал Ковалёв в «Твиттере».



Уорд отобрал у Ковалёва пояса в ноябре прошлого года после спорного решения судей. Накануне реванш анонсировал американец: «Буду краток. Вы получили то, чего просили. Теперь вы должны меня увидеть 17 июня. На этот раз оставьте отговорки дома».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WardKovalev2?src=hash">#WardKovalev2</a> <br>Be ready motherfucker! I'll finish your boxing career??<br>@sergeykrusherkovalev <a href="https://t.co/YCfftzpuJt">pic.twitter.com/YCfftzpuJt</a></p>— Sergey Kovalev (@KrusherKovalev) <a href="https://twitter.com/KrusherKovalev/status/849403028331524096">4 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>