Ковалёв — Уорду: Твоя боксёрская карьера закончится на мне
Российский боксёр Сергей Ковалёв выразил уверенность, что сможет одержать победу в
бое-реванше с чемпионом мира по версиям WBO/WBA/IBF в полутяжёлом весе американцем Андре Уордом.
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Поединок состоится 17 июня в
«Будь готов, ничтожество! Твоя боксёрская карьера закончится на мне», — написал Ковалёв в «Твиттере».
Уорд отобрал у Ковалёва пояса в ноябре прошлого года после спорного решения судей. Накануне реванш анонсировал американец: «Буду краток. Вы получили то, чего просили. Теперь вы должны меня увидеть 17 июня. На этот раз оставьте отговорки дома».
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