Последний соперник Головкина просит выбрать ему следующего оппонента

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«Я хочу реванш с GGG как можно скорее, но я знаю, что должен подождать. Между тем, кого бы фаны хотели видеть моим следующим соперником?» — написал Джейкобс.



Напомним, Джейкобс проиграл последний бой казахстанцу Геннадию Головкину единогласным решением судей.