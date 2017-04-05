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5 апреля 2017, 19:37 | Бокс | Sports.kz

Последний соперник Головкина просит выбрать ему следующего оппонента

Американец Дэниэл Джейкобс в своем твиттере просит болельщиков выбрать ему следующего соперника, сообщает Sports.kz.

Американец <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс в своем <span class=error>твиттере</span> просит болельщиков выбрать ему следующего соперника сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Я хочу реванш с GGG как можно скорее, но я знаю, что должен подождать. Между тем, кого бы фаны хотели видеть моим следующим соперником?» — написал Джейкобс.

Напомним, Джейкобс проиграл последний бой казахстанцу Геннадию Головкину единогласным решением судей.

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