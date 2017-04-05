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https://sport.mail.ru/news/boxing/29328083/
5 апреля 2017, 19:35 | Бокс | Р-Спорт

Боксер Мэнни Пакьяо проведет следующий бой 2 июля против австралийца Джеффа Хорна

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо 2 июля проведет бой с австралийцем Джеффом Хорном, сообщает АФП.

Ранее Пакьяо сообщил в своем микроблоге в Twitter, что проведет бой с британцем Амиром Ханом 23 апреля в ОАЭ. До этого филиппинский боксер предлагал болельщикам выбрать для него соперника среди британцев Хана и Келла Брука, Хорна и американца Теренса Кроуфорда. Хан победил в голосовании среди почти 45 тысяч пользователей, набрав 48% голосов. В марте стало известно, что бой Пакьяо и Хана не состоится.

«Мы подписали контракт на бой в среду. Он состоится 2 июля в Брисбене», — цитирует АФП представителя Пакьяо.

Пакьяо, в августе 2016 года объявивший о возобновлении карьеры, в начале ноября победил американца Джесси Варгаса в поединке за титул WBO. Всего на счету филиппинца 59 побед (38 — нокаутом), 6 поражений и 2 ничьи. Хорн на профессиональном ринге одержал 16 побед (11 — нокаутом) и один бой завершил вничью.
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