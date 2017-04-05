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https://sport.mail.ru/news/boxing/29327678/
5 апреля 2017, 18:53 | Бокс | Sports.kz

Головкина хотят видеть на «Всемирной боксерской суперсерии»

Пита Гарсия, сын известного тренера многих чемпионов мира Роберта Гарсии, в интервью Villainfy Media поделился мнением о возможном составе участников «Всемирной боксерской суперсерии» (World Boxing Super Series), сообщает Sports.kz.

Пита <span class=error>Гарсия</span> сын известного тренера многих чемпионов мира Роберта <span class=error>Гарсии</span> в интервью Villainfy Media поделился мнением о возможном составе участников Всемирной боксерской <span class=error>суперсерии</span> (World Boxing Super Series) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Напомним, в начале марта промоутеры Калле Зауэрланд и Ричард Шефер объявили о создании турнира «Всемирной боксерской суперсерии» с призовым фондом 50 миллионов долларов. Первый сезон стартует в сентябре. Шоу предполагает участие 16 боксеров, разбитых на две весовые категории. Бои пройдут по системе плей-офф. Ожидается, что на турнир будут приглашены лучшие бойцы из топ-15 рейтинга четырех главных организаций — WBA, WBC, IBF и WBO.

Гарсия-младший прокомментировал, каким мог бы быть состав среднего дивизиона на этом турнире.

— Я бы хотел видеть в 160 фунтах таких бойцов, как Геннадий Головкин, Сауль Альварес, Дэниэл Джейкобс, Давид Лемье и Джермалл Чарло, — сказал Пита.

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