Головкина хотят видеть на «Всемирной боксерской суперсерии»

Напомним, в начале марта промоутеры Калле Зауэрланд и Ричард Шефер объявили о создании турнира «Всемирной боксерской суперсерии» с призовым фондом 50 миллионов долларов. Первый сезон стартует в сентябре. Шоу предполагает участие 16 боксеров, разбитых на две весовые категории. Бои пройдут по системе плей-офф. Ожидается, что на турнир будут приглашены лучшие бойцы из топ-15 рейтинга четырех главных организаций — WBA, WBC, IBF и WBO.



Гарсия-младший прокомментировал, каким мог бы быть состав среднего дивизиона на этом турнире.



— Я бы хотел видеть в 160 фунтах таких бойцов, как Геннадий Головкин, Сауль Альварес, Дэниэл Джейкобс, Давид Лемье и Джермалл Чарло, — сказал Пита.