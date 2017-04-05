Головкина хотят видеть на «Всемирной боксерской суперсерии»
Пита Гарсия, сын известного тренера многих чемпионов мира Роберта Гарсии, в интервью Villainfy Media поделился мнением о возможном составе участников «Всемирной боксерской суперсерии» (World Boxing Super Series), сообщает Sports.kz.
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Напомним, в начале марта промоутеры Калле Зауэрланд и Ричард Шефер объявили о создании турнира «Всемирной боксерской суперсерии» с призовым фондом 50 миллионов долларов. Первый сезон стартует в сентябре. Шоу предполагает участие 16 боксеров, разбитых на две весовые категории. Бои пройдут по системе
— Я бы хотел видеть в 160 фунтах таких бойцов, как Геннадий Головкин, Сауль Альварес, Дэниэл Джейкобс, Давид Лемье и Джермалл Чарло, — сказал Пита.
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