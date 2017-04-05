Владимир Кличко не заинтересован в проведении боя-реванша с Фьюри

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Изначально планировалось, что Кличко проведет бой- реванш против Фьюри летом прошлого года, однако поединок был перенесен с 9 июля на 29 октября, а потом и вовсе на неопределенный срок. После британец признался в употреблении кокаина и отказался от чемпионских поясов, после чего приостановил карьеру.

«Никто не хочет иметь дело с подобной группой людей, — сказал Бенте. — Этот год был потерян, а Кличко, не забывайте, не 18 лет. Никто не хочет, чтобы это (бой между Кличко и Фьюри) повторилось».

Вместо боя с Фьюри 41-летний Кличко 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли» проведет бой с чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) Энтони Джошуа. За карьеру Кличко провел 68 боев, одержав 64 победы (53 нокаутом) при четырех поражениях, в ноябре 2015 года он проиграл Фьюри по очкам и потерял три титула чемпиона мира по престижным версиям, с тех пор на ринг не выходил.