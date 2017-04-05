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https://sport.mail.ru/news/boxing/29325026/
5 апреля 2017, 15:49 | Бокс | Чемпионат.com

Валуев: Как вывели Поветкина из рейтингов WBC и IBF, так и вернут

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе россиянин Николай Валуев не сомневается, что его соотечественнику Александру Поветкину удастся вернуться в элиту супертяжёлого веса.

Ранее стало известно, что Поветкин проведёт свой следующий бой 1 июня в Москве.

«Не вижу препятствий для Александра по возвращению былых позиций. А что ему помешает? Отсутствие в рейтингах WBC и IBF? Как вывели из рейтингов, так и вернут обратно. Это профессиональный бокс — как только на кону будет крупная сумма денег — увидите, что всё вернётся на круги своя.

Не скажу, какой бой Поветкину нужен сейчас, даже представить этого не могу. Есть ряд соперников, которые боятся Сашу, они поют песню про допинг и могут заниматься этим бесконечно», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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