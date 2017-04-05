Валуев: Как вывели Поветкина из рейтингов WBC и IBF, так и вернут

Ранее стало известно, что Поветкин проведёт свой следующий бой 1 июня в Москве.



«Не вижу препятствий для Александра по возвращению былых позиций. А что ему помешает? Отсутствие в рейтингах WBC и IBF? Как вывели из рейтингов, так и вернут обратно. Это профессиональный бокс — как только на кону будет крупная сумма денег — увидите, что всё вернётся на круги своя.



Не скажу, какой бой Поветкину нужен сейчас, даже представить этого не могу. Есть ряд соперников, которые боятся Сашу, они поют песню про допинг и могут заниматься этим бесконечно», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.