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https://sport.mail.ru/news/boxing/29323369/
5 апреля 2017, 14:22 | Бокс | Чемпионат.com

Следующий бой Александра Поветкина состоится 1 июля

Российский супертяжеловес 37-летний Александр Поветкин (31−1−0, 23 КО) свой следующий поединок проведёт 1 июля в Москве.

Российский <span class=error>супертяжеловес</span> 37-летний Александр <span class=error>Поветкин</span> (31−1−0 23 КО) свой следующий поединок проведёт 1 июля в Москве. Увеличить
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Бой с участием Русского Витязя возглавит крупный турнир промоутерской компании «Мир бокса». Местом проведения боксёрского шоу станет ГЦКЗ «Россия», сообщает vsenabox.ru.

В программе вечера также выступят ведущие российские бойцы: Эдуард Трояновский, Алексей Папин, Валерий Третьяков, Андрей Афонин, Георгий Челохсаев, Рашид Кодзоев, Евгений Смирнов и другие.

Имя соперника Поветкина станет известно позже.
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