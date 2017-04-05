СМИ назвали потенциального соперника Шуменова

Бриедис победил Хука единогласным решением судей и завоевал титул WBC в первом тяжелом весе. Издание Boxing 24/7 полагает, что теперь у Марка есть несколько вариантов продолжения карьеры, в числе которых и возможный поединок с казахстанцем Бейбутом Шуменовым (17−2, 11 КО).



«Будет интересно посмотреть, что сделает Хук дальше: завершит карьеру или будет драться с другими чемпионами? Скорее всего, у него возникнут проблемы с чемпионом IBF Муратом Гассиевым. Он слишком молод и силен для Хука. Еще есть вариант с чемпионом WBA Денисом Лебедевым и Бейбутом Шуменовым», — пишет сайт.