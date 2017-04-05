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https://sport.mail.ru/news/boxing/29322063/
5 апреля 2017, 12:57 | Бокс | Sports.kz

СМИ назвали потенциального соперника Шуменова

Сайт Boxing247.com порассуждал о дальнейших перспективах немца Марка Хука (40−4−1, 27 КО) после поражения от латвийца Майриса Бриедиса (22−0, 18 КО), сообщает Sports.kz.

Бриедис победил Хука единогласным решением судей и завоевал титул WBC в первом тяжелом весе. Издание Boxing 24/7 полагает, что теперь у Марка есть несколько вариантов продолжения карьеры, в числе которых и возможный поединок с казахстанцем Бейбутом Шуменовым (17−2, 11 КО).

«Будет интересно посмотреть, что сделает Хук дальше: завершит карьеру или будет драться с другими чемпионами? Скорее всего, у него возникнут проблемы с чемпионом IBF Муратом Гассиевым. Он слишком молод и силен для Хука. Еще есть вариант с чемпионом WBA Денисом Лебедевым и Бейбутом Шуменовым», — пишет сайт.

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