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https://sport.mail.ru/news/boxing/29319553/
5 апреля 2017, 10:00 | Бокс | Vesti.kz

Рикки Хаттон: Жакиянов был «никто», но сейчас, чтобы победить, соперникам придется прибить его к полу

Известный в прошлом британский боксер Рикки Хаттон, ныне тренер чемпиона мира по версии WBA (Super) в легчайшем весе казахстанца Жаната Жакиянова (27−1, 18 КО), в интервью Boxing News рассказал о становлении своего подопечного.

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«Я говорил много раз, что Жанат, по сути, никто, но не примете это за неуважение. Просто он не преуспел в любительской карьере и он не был олимпийским чемпионом. Он не был готовым чемпионом. Мы проделали большую работу и проложили немалой усилий, чтобы вывести его на этот уровень.

Никто не давал ему шанса в бою с Уорреном, он был безоговорочным андердогом (аутсайдером). Но я знал, что он победит с учетом того, как он тренируется. Он напоминает мне меня самого в зале. Он сносит любые препятствия на своем пути. Как я и говорил перед боем, чтобы победить Жаната, соперникам придется прибить его к полу, и Уоррен это почти сделал. Но когда он встал и вернулся в бой, его уверенность прошла через весь наш зал, — сказал Хаттон.

Напомним, Жакиянов 11 февраля в Толедо (США) победил Уоррена раздельным решением судей, дважды побывав в нокдауне в первом раунде. Таким образом, казахстанский боксер завоевал два пояса WBA (Super) и IBO в легчайшем весе, однако позже один из них у него отобрали.

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