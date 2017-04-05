Рикки Хаттон: Жакиянов был «никто», но сейчас, чтобы победить, соперникам придется прибить его к полу

«Я говорил много раз, что Жанат, по сути, никто, но не примете это за неуважение. Просто он не преуспел в любительской карьере и он не был олимпийским чемпионом. Он не был готовым чемпионом. Мы проделали большую работу и проложили немалой усилий, чтобы вывести его на этот уровень.

Никто не давал ему шанса в бою с Уорреном, он был безоговорочным андердогом (аутсайдером). Но я знал, что он победит с учетом того, как он тренируется. Он напоминает мне меня самого в зале. Он сносит любые препятствия на своем пути. Как я и говорил перед боем, чтобы победить Жаната, соперникам придется прибить его к полу, и Уоррен это почти сделал. Но когда он встал и вернулся в бой, его уверенность прошла через весь наш зал, — сказал Хаттон.

Напомним, Жакиянов 11 февраля в Толедо (США) победил Уоррена раздельным решением судей, дважды побывав в нокдауне в первом раунде. Таким образом, казахстанский боксер завоевал два пояса WBA (Super) и IBO в легчайшем весе, однако позже один из них у него отобрали.